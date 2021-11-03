Zeytinburnu'nda silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'a motosikletiyle gelen Doğan Kurşungöz'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Yere yığılan Kurşungöz'ü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kurşungöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.