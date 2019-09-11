Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda silahlı kavga 1'i kadın 2 yaralı
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Zeytinburnu'nda silahlı kavga 1'i kadın 2 yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera Murat SOLAK-Şahin BOZKURTİSTANBUL DHAZeytinburnu'nda kimliği belirsiz bir kişi, sokak ortasında kavga ettiği kişiye ateş açarak yaraladı.

Haber-Kamera Murat SOLAK-Şahin BOZKURTİSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz bir kişi, sokak ortasında kavga ettiği kişiye ateş açarak yaraladı. Bu sırada pazara giden bir kadın da mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Veliefendi Mahallesi Hakşinaz Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Y.Ö'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Y.Ö. yaralandı. Bu sırada pazara gitmek için sokakta yürüyen yabancı uyruklu P.M. de mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan olayı gören bir vatandaş, çöp konteynırının yanında bulduğu lavabo taşıyla ateş açan kişiye vurarak müdahale etti. Başından yaralanan silahlı saldırgan, araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ve Y.Ö. vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda silahlı kavga 1'i kadın 2 yaralı

Zeytinburnu, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:12 Kaynak: DHA
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