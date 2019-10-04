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Zeytinburnu'nda silahlı kavga kamerada

1 saat önce

İstanbul Zeytinburnu'nda kavga sırasında silahla açtığı ateşle yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaralayan saldırganlar, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda kavga sırasında silahla açtığı ateşle yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaralayan saldırganlar, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 11 Eylül Çarşamba günü meydana gelen olayda, iki taraf arasında yaşanan silahlı kavgada yoldan geçen biri kadın 2 kişi, vurularak yaralanmıştı.

Sokakta yürürken kurşunların hedefi olan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın failleri olduğu tespit edilen Ertan K.(23) ve Veysi T.(21) adlı 2 saldırgan, olayda kullanılan suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Eylül tarihinde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Veysi T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ertan K. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan o tarihte yaşanan ve yoldan geçen biri kadın 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlar kavgalı oldukları ileri sürülen kişilere doğru silahla ateş ederken, seken kurşunlardan birinin yoldan geçen kadına isabet ettiği anlar yer alıyor. Kadın kaçarken kavga eden taraflar arasındaki itişme bir süre daha devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Zeytinburnu'nda silahlı kavga kamerada

Zeytinburnu, İstanbul, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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