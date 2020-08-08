Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı

-Aracına kurşun isabet eden vatandaş: "Dün aldığım araba delik deşik"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda Çırpıcı Mahallesi 1.Taşocağı Sokak'ta otomobille gelen üç kişi, bir kişiye yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda hedef alınan kişi yaralanırken açılan ateşle yoldan geçen bir otomobile de kurşunlar isabet etti.

Olay Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 1.Taşocağı Sokak'ta 10.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 kişi otomobil ile gelerek bir kişiye ateş ettikten sonra kaçtı. Ateş edilen kişinin yaralandığı olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan olay anında yoldan geçmekte olan bir otomobile de kurşun isabet ettiği görüldü.

"Dün aldığım araba delik deşik"

Aracına kurşun isabet eden İslam Akyüz, "Sabah dükkandan çıktım. Merter'e müşteriye mal götürecektim. Tam yokuşun oraya geldim. Bir silah sesi geldi. Sağıma baktım kovalıyorlardı, sola kaçtım. İkincisini ayağına sıktı. Sonra Merter'e gittim. Baktım araçtan ses geliyor. Baktım araç delinmiş. Ben sağıma bakarken biri diğerini kovalıyordu. Ağacın oraya gelince ayağına sıktı kaçtı. Arabaya kurşun geldiğini fark etmedim. İnmedim. Aceleyle gittik. Müşteriye malı verirken baktım araba delik deşik. Arabayı da yeni aldım yani. Dün aldım aracı" ifadelerini kullandı.

"Arkadaş bacağından vurulmuştu"

Silah seslerini duyduğunu belirten Celal Yerebakan, "Kapının önünde oturuyorduk. Birden silah sesleri geldi. Silah sesleri ile hemen olay yerine intikal ettik, baktık daha doğrusu. Ne olduğunu merak ettik. Aşağıya indiğimizde arkadaş vurulmuştu bacağından. 4-5 el silah sesi duyduk. Alacak verecek meselesi olabilir" şeklinde konuştu.