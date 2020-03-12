Zeytinburnu'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi'ndeki bir sanayi sitesinde, restoran ve lokantalar için menü katalogları üreten bir iş yerinin sahibi Bülent A. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Kimliği henüz belirlenmeyen saldırgan, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Bülent A.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini toplayıp olay yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaları sürüyor.