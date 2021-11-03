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Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü

03.11.2021 21:19
Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü

ZEYTİNBURNU'nda, motosikletiyle sokakta ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü.

ZEYTİNBURNU'nda, motosikletiyle sokakta ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay,  saat 17.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta motosikletiyle ilerleyen, C.K. isimli kişiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosikletli kanlar içinde yere yığıldı. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini izlerken, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bir araca mermi isabet ettiği görüldü. Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden C.K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.


Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü

Zeytinburnu, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü - Son Dakika
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