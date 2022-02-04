Üye Girişi
Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

04.02.2022 18:59

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 76/3 Sokak'ta yürüyen Emrah K'ye, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen Emrah K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırganların kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Zeytinburnu, İstanbul, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:00 Hastane dönüşü tır ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti, torunları yaralandı
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement