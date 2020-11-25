Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

25.11.2020 15:49
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı sopalı kavga çıktı.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahla bacağından, bir kişi ise aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Gökhan K. ile tekstil işiyle uğraşan Ramazan K. ve kardeşi Ahmet K.'yla sözlü tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Gökhan K. daha sonra yanında getirdiği silahla Ahmet K.'ya ateş açtı. Ahmet K. bacağından yaralandı. Çıkan arbedede Ramazan K. ise aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Gökhan K. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan olduğu ve yaşanan arbede sonucu bir aracın camlarının kırık olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

Zeytinburnu, Ramazan, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda silahlı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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