MOTOSİKLET HIRSIZINA UÇAN TEKMELİ ENGEL - Son Dakika
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MOTOSİKLET HIRSIZINA UÇAN TEKMELİ ENGEL

15.08.2022 17:06

ZEYTİNBURNU'nda sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu.

ZEYTİNBURNU'nda sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Motosikletini çalıştıran kişi  hareket ettiği sırada Cesur Dursun uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi akşamı Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Kuryelik yapan Cesur Dursun, bir müşterinin siparişlerini götürmek için motosikletiyle adrese geldi. Siparişleri alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken dışarıdaki motosikletinin çalıştırıldığını duydu. Bunun üzerine merdivenlerden atlayarak motoru çalmaya çalışan kişiye uçan tekme atan Dursun, motorun çalınmasını engelledi. Yere düşen şüpheli olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

"BİNA YÜKSEKTİ MERDİVENDEN İNECEĞİME ATLADIM"Olayla ilgili konuşan Dursun, "Dün bir müşterimiz beni aradı. 7 tane mercimek çorbası söyledi. Ben de siparişleri götürdüm. Siparişleri içeri götürürken motorun üzerinde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi. Ben içerideyken bir baktım motor sesi geliyor. Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atlamayı tercih ettim. Tekme attım yarısı ona gitti yarısı motora gitti. Bir 10-15 dk yerde uzandım. Kolum kırıldı sandım, biraz hareket ettirmeye çalıştım kırılmadığını fark ettim. Motosikletimde sorun var, önü hasar gördü. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yer zimmetledi bize. Ekmek teknemiz. Motosikletimi çalmaya çalışan adam da kaçtı, yakalayamadım. Koşamadım. Aslında koşabilseydim yakalardım" dedi. Öte yandan o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tekme atarak hırsızı durduran Dursun'un, olaydan sonra dakikalarca kolunu tutarak oturduğu şüphelinin ise kaçtığı görüldü.


- İstanbul
YORUMLAR
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Kurye apartmandan motosikleti çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu Kurye apartmandan motosikleti çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu Balıklı Rum Hastanesinin itfaiye raporuna göre, yangının çıkış nedeni belirlenemedi Balıklı Rum Hastanesinin itfaiye raporuna göre, yangının çıkış nedeni belirlenemedi
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET HIRSIZINA UÇAN TEKMELİ ENGEL - Son Dakika

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SON DAKİKA: MOTOSİKLET HIRSIZINA UÇAN TEKMELİ ENGEL - Son Dakika
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