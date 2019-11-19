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Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

6 saat önce

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kameradaİSTANBUL - Zeytinburnu'nda konuşmak için buluşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda konuşmak için buluşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken yakalanan şahıslar savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Aralarında tartışan birbirlerini sadece lakaplarından tanıyan iki grup 4 Kasım günü sabah saat 05.30 sıralarında konuşmak için Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde buluştu. Tartışmanın burada devam etmesi sonucu şahıslar birbirlerine ateş etmeye başladı. Şahısların o onları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Zanlıların silahlarından çıkan fişekler çevredeki araçlara isabet ederken araç sürücüleri de şahıslardan şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları belirlenen Abdurrahman A. (27), Erhan Ç.(26), Mehmet A.(25), Onur B.(22), yabancı uyruklu Hasan N.Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar ise 9 Kasım'da savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Zeytinburnu, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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