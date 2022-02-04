Üye Girişi
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

04.02.2022 18:07
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırıda yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi 75/3. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokakta yürüyen 2 kişinin arkasından koşan silahlı saldırgan iki elinde bulunan silahlardan birini arka arkaya ateşledi. Ateşlenen kurşun, saldırıya uğrayan kişinin kasığına isabet etti. Yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Zeytinburnu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişinin arkasından iki elinde silahla gelen saldırganın ateş ederek kaçtığı görülüyor.

"6-7 el silah sesi geldi"

Silahlı saldırı olduğu anda sokakta yürüyen bir vatandaş, "Biz yukarıdan buraya doğru yürüyorduk. Sesler geldi. Sonra bir tane adam araya girdi. 6-7 el silah sesi geldi. Adam yerde yatıyordu. Ambulansı falan aradılar" diye konuştu.

"Arkasından bir adam koşuyordu"

Mahalle esnafı Erdinç Ülker, "Ben sadece silah sesi duydum. Sonra baktığımda adam yerde yatıyordu. Sadece koşmayı gördüm. Arkasından da bir adam koşuyordu. Yaralı baya yerde yattı. Kan akıyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

YORUMLAR
500

Silahlı saldırı, Zeytinburnu, Saldırı, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:19:41. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement