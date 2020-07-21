Zeytinburnu'nda sokak ortasında yaşları küçük iki kişi vuruldu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir grup, husumetli oldukları diğer gruptan 10 ve 18 yaşındaki iki kişiyi sokak ortasında silahla vurup kaçtı. Öte yandan, bu iki grup arasında geçtiğimiz günlerde yine silahlı kavga yaşanmış, iki kişi vurulmuştu.



Olay, akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi 56/A Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, husumetli olan iki grup arasında sürekli kavga çıkıyordu. 1 Temmuz'da da Güneş Caddesi'nde, akşam saatlerinde yine silahlı kavga çıkmış ve Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Husumetli kişiler bu sefer Yeşiltepe Mahallesi'ne arabayla gelerek sokakta bulunan, 10 yaşındaki Gökay G. ve 18 yaşındaki Kadir H.'ye ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişiler kanlar içinde yere yığıldı.



Yaralılar hastaneye kaldırılırken silahlı saldırganlar kayıplara karıştı



Yaşanan olay sonrası kanlar içinde yere yığılan yaşları küçük kişilere çevredekiler müdahale ederken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahısları tespit ederken yakalamak için çalışma başlattı.



Sokakta bulunan bir arabaya kurşunlar isabet etti



Sokakta açılan ateş sonucu, sokak içinde park halinde bulunan bir araca mermiler isabet etti. İki farklı yerde arabada hasar meydana gelirken araç sahibi o anları anlattı. İsmail Erten, "İki el silah sesi geldi. Millet herkes koşuşturmaya başladı. İki tane yaralı vardı. Polisler geldi geldikten sonra arabadaki izi gördü. Bana 'daha önceden bu iz var mıydı?' diye sordu. Bende yeni olduğunu söyledim. Yaralıları vurduktan sonra gördük. Yerde yatıyordu iki yaralı vardı biri 10 yaşında bir çocuktu" dedi.



Görgü tanığı Rahime Güneş ise o anları anlatarak, "Silah sesi duyduk çocuk ağır şekilde yerde yatıyordu. Birisi küçüktü sırtından vurulmuştu. Birinin durumu ağırdı. Apar topar hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.



Polis ekipleri şimdi daha önce de silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL