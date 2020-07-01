Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler - Son Dakika

Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler

Zeytinburnu'nda ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti.

Zeytinburnu'nda ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu. Gençlerin hayatlarını tehlikeye attıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde dün saat 20.30 sıralarında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Mangal kömürlerinin yandığı da görüntülere yansıdı. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler - Son Dakika
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