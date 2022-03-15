Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı

15.03.2022 15:13

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda yürütülen operasyonlarda 26 dairede yaşayan 105 kaçak göçmen yakalandı.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda yürütülen operasyonlarda 26 dairede yaşayan 105 kaçak göçmen yakalandı.

Günübirlik konaklamalarla ilgili Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbarları değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Son 3 ayda yapılan kontrollerde; dairelerde çoklu kalımların olduğu, herhangi bir kimlik, pasaport, belge ibraz edemeyen 105 kişinin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri kaçak kalımların yapıldığı 26 daireyi mühürlerken, yakalanan kaçak göçmenler hakkında sınır dışı edilme üzere işlem başlatıldı. Öte yandan daireleri usulüz şekilde kiraya veren mal sahipleri hakkında ise idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı

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KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI KİLİS'TE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 GÖZALTI Kaçak göçmenler dorsenin içerisinde yakalandı Kaçak göçmenler dorsenin içerisinde yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 3 ayda 105 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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