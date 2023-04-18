Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekerken evi yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekerken evi yaktı

18.04.2023 18:10

Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekerken evi yaktı Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekmek isteyen down sendromlu bir çocuk evi yaktı.

Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekerken evi yaktı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekmek isteyen down sendromlu bir çocuk evi yaktı. Yangında mahsur kalan aileyi çevredeki esnaflar cam ve kapıları kırarak kurtardı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde bir binada çıktı. İddiaya göre, down sendromlu bir çocuk sosyal medya için video çekmek istedi. Önce peçeteyi yakan çocuk ardından koltuğun üzerine attı. Koltuk ve yerde bulunan eşyaların tutuşması ile yangın büyümeye başladı. O sırada evde olan 4 kişilik aile üyeleri yangından kaçamadı. Yoğun duman ve alevleri gören mahalle esnafı balkon camlarını kırıp kapıyı yedek anahtar ile açarak içeri girdi. İçerde bulunan aile üyelerini dışarı çıkaran esnaf polis, ambulans ve itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangında söndürme çalışmaları yaptı. Yangından çıkarılan aile ve mahallelinin panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangına müdahale edip aileyi kurtaran esnaf Bayram Özdemir "Kapıyı kıramadık. Komşudan yedek anahtarı alıp içeri girdik. Kapıyı açar açmaz alevler dışarı çıktı. Komşulardan aldığımız su ile kapının önündeki alevleri söndürdük ama geçemedik. Mutfak kısmından esnaf bir arkadaşımız içeri girdi. Sonra aileyi alıp kapıdan çıkardık. Çocuklar iyi ama babaları hastanede yoğun bakımda. Çocukların biri 8 diğeri 10 yaşında. Down sendromlu çocuk peçete yakıp video çekmiş. Daha sonra yere atmış. Sosyal medya için video çekmek istemiş. Aile 4 kişi"dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ZEYTİNBURNU'NDA SOSYAL MEDYAYA VİDEO ÇEKERKEN EVİ YAKTI; CAN PAZARI YAŞANDI ZEYTİNBURNU'NDA SOSYAL MEDYAYA VİDEO ÇEKERKEN EVİ YAKTI; CAN PAZARI YAŞANDI Bitlis'te 72 yaşındaki kadın okur yazar olmak için kursa gidiyor Bitlis'te 72 yaşındaki kadın okur yazar olmak için kursa gidiyor

Zeytinburnu, Çocuk, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekerken evi yaktı - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Fenerbahçe yine finalde kaybetti! Şampiyon Halkbank oldu
18:55 Babacan, kendisine "Bebecan" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a paylaştığı grafikle yanıt verdi: Lafa gerek yok
18:07 Trabzonspor'da yeni hoca Bjelica'ya ilginç sözleşme! Futbolseverler ikiye bölündü
18:06 Terazi detayı çok konuşulur! Başkent ekibinden ligin devlerine bomba gönderme
17:48 Ekiplerden 4 ilçede eş zamanlı operasyon! Açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı
17:41 Eşinin evi terk etmesine kızıp dehşet saçtı! Kayın ve kayınpederini vurup intihara kalkıştı
17:40 Muhammed Yakut'u konuşturan isim Sedat Peker mi? Avukatından merakla beklenen açıklama
17:39 Zafer Partisi'nde deprem! Birinci sıra adayı Özdağ'ı bombalayıp istifa etti
17:41 Irak'ta akılalmaz cinayet! 7 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edilerek katledildi
17:35 Irak'ta kan donduran cinayet! 7 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edilerek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 19:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekerken evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement