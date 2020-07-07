Zeytinburnu'nda sosyal mesafeli ödül töreni - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sosyal mesafeli ödül töreni

Zeytinburnu'nda Çevre Koruma Haftası kapsamında gerçekleştirilen Resim Yarışması'nda ödüller sosyal mesafeli törenle sahiplerini buldu.

Zeytinburnu'nda Çevre Koruma Haftası kapsamında gerçekleştirilen Resim Yarışması'nda ödüller sosyal mesafeli törenle sahiplerini buldu.

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5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında 14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik Zeytinburnu Belediyesi tarafından Sıfır Atık konulu ödüllü Resim Yarışması düzenlenmişti. 28 gencin katıldığı yarışmada jürilerin değerlendirmesinin ardından ödüller bugün belediye binasında gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmaya başvuran gençler ve az sayıda yakınları katıldı.


Katılımcılar iki koltuk aralıkla oturdu


Korona virüs önlemleri kapsamında şeritler çekilerek iki koltuk aralıkla oturan katılımcılar maskelerini de taktı. Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çeken ve çevre bilinci sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni tanıtım videosunun gösterilmesiyle başladı. Ardından yarışmada ilk beşe girenlere ödüllerini Başkan Arısoy takdim etti. Törende plastiklerden bir ağaç çizdiği resmiyle çevre bilincine dikkat çekerek birinci olan Ayşe Gök elektrikli scooter, ikinci olan Buket Gülser tablet, üçüncü olan Şevval Özge Özbek bisiklet, dördüncü ve beşincilere olan yarışmacılara ise akıllı bileklik hediye edildi. Başkan Arısoy'un birinciye önce selamlaşmak için elini uzatması sonra sosyal mesafe diyerek geri çekmesi ise salonda kahkahalara neden oldu. Yarışmaya katılım sağlayan tüm gençlere ise satranç seti, kitap ve kompost hediye edildi. Öte yandan Zeytinburnu Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet binasının arka alanında tehlikesiz ve tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturarak, kompost ünitesi kurmuştu. İlçedeki bazı mahallelerde de atıklar türlerine göre ayrıştırılıp toplanırken ilçenin birçok noktasında projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeye devam ediliyor.


"Dünya hepimizin ve bu çevreyi korumak zorundayız"


Çevre bilincinin çocuk yaşlardan edinilmesinin önemine dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Sıfır Atık gerçekten çok önemli bir mesele biz başından itibaren üzerinde duruyoruz. Şu anda 3 mahallede ayrıştırılmış olarak çöpleri topluyoruz inşallah ağustos sonunda da Zeytinburnu'nun tamamında çöpleri ayrıştırılmış olarak toplamaya geçeceğiz. Her yıl Çevre Haftası'nda bazı etkinlikler yapılır. Korona virüsle mücadele dolayısıyla bizi pek bir şey yapamadık. İnternet üzerinden bir resim yarışmasını duyurduk. Zeytinburnu'ndaki gençlerimiz buna çok büyük ilgi gösterdiler, kendilerine ödüllerini takdime edeceğiz. Ben bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel resimler var, bunu çok önemsiyoruz bu bir farkındalık meselesi, sadece Çevre Haftası'nda değil herkesin günü her saatinde bütün eylemlerini buna uygun düzenlemesi lazım. Çünkü dünya hepimizin ve bu çevreyi korumak zorundayız" şeklinde konuştu.


"Bizler atıklarımızla çevreyi çok kirletiyoruz"


Yarışmanın birincisi olan ve herkesin doğayı koruması gerektiğini belirten Ayşe Gök, " Öncelikle bizler atıklarımızla çevreyi çok kirletiyoruz. Ben resmimi yaparken ağacı ele almak istedim; çünkü ağaç bizim hayat kaynağımız. Çevreyi kirletmeye devam edersek ağaçlarımız yok olacak. Birinci olmayı beklemiyordum, katılıp katılmama arasında kararsızdım, şaşırdım" dedi. - İSTANBUL

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda sosyal mesafeli ödül töreni - Son Dakika
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