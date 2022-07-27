Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı

27.07.2022 09:26
Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın kapısını kartla açtıktan sonra evden hırsızlık yapan şüpheli, binadan çıkarken kapı önünde duran ayakkabıları bile çaldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın kapısını kartla açtıktan sonra evden hırsızlık yapan şüpheli, binadan çıkarken kapı önünde duran ayakkabıları bile çaldı. Şüphelinin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir binada saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli şahıs 4 katlı binanın önüne geldi. Etrafı kolaçan ettikten sonra kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli, binanın kapısını kartla açarak içeri girdi. Binanın dördüncü katına çıkarak aynı yöntemle dairenin kapısını açtı.

Daireye giren şüpheli, evde bulunan oyun konsolu, telefon, cüzdan ve dizüstü bilgisayarı alarak dışarı çıktı. Kapının önünde duran ayakkabıyı da eline alan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Eve geldiğinde yaşanan hırsızlığı fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızın binaya giriş ve çıkışı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs kartla binanın demir kapısını açarak içeri giriyor. Merdivenlerden yukarı çıkan şüpheli, 15 dakika sonra aşağıya iniyor. Binaya girerken sadece sırtında çanta olan şüphelinin, binadan çıkarken elinde bilgisayar çantası ve ayakkabı olduğu görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı - Son Dakika
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