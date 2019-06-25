Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Suriyeli çocukların kaldığı dairede yangın
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Zeytinburnu'nda Suriyeli çocukların kaldığı dairede yangın

1 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda anne ve babalarının evde olmadığı öğrenilen 2 Suriyeli çocuğun kaldığı evde yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda Suriyeli çocukların kaldığı dairede yangın, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda anne ve babalarının evde olmadığı öğrenilen 2 Suriyeli çocuğun kaldığı evde yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını çakmakla oynayan çocukların çıkardığı iddia edildi. 
Yangın, Yeşiltepe Mahallesi, 57/10 sokakta 4 katlı bir binanın giriş katında saat 13.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre annesi ve babası evde olmayan Suriyeli 2 çocuk çakmakla oynarken perdeler alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm daireyi kapladı. Yangını gören çevredekiler daireye girerek çocukları çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.
Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Celil Demir "Yangının ilk başladığı yer yatak odası, büyük ihtimalle çocuklardan kaynaklanıyor. Ben yanan evin üst katında oturuyorum. Alt katta oturanlar Suriyeli, üst katta bir şey yok ama alt kattaki camlar patlamış, buna da şükür büyük bir şey olmadı" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:17 Kaynak: DHA
Anne, İtfaiye, Güncel
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