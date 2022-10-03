Zeytinburnu'nda taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Zeytinburnu'nda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kadının akrabaları ve mahalleli tarafından darp edildi. Dayaktan kaçmak için kahvehaneye giren taciz şüphelisi polis ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi. Taciz şüphelisinin darp edildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bir adamın tacizine uğrayan kadın durumu ailesine haber verdi. Kadının ailesi olay yerine gelerek taciz şüphelisi adamı darp etmeye başladı. Mahallelinin de olaya dahil olmasıyla taciz şüphelisi adam öldüresiye darp edildi.

TACİZ ŞÜPHELİSİ KIRAATHANEYE KAÇTI, KIRAATHANE SAHİBİ ARADA KALDI

Şüpheli şahıs sokakta bulunan kıraathaneye sığınarak kendini kurtarmaya çalıştı. Bu sırada kıraathanede ortalık savaş alanına döndü. Kıraathanede bulunan oyun takımları, masalar ve bardaklar kırıldı. Kıraathane sahibi Bahtiyar Karaaslan, "Merak ettim birini dövüyorlardı, gittim baktım. Dövülen kişi kaçtı benim mekanın içine girdi. O esnada çeride bulunan malzemeler, ecza dolabı kırıldı. Masalardan birinin bacağı kırıldı. Sağ kolumda şişlik var. Arbede arasında kolumda darbe aldı. Biz müdahale ettik ama durduramadım. Daha sonra polis ekipleri geldi. Burada olaya müdahale ettiler. Müdahale ettikten sonra arabaya alıp götürdüler. Bin lira zararım var" dedi.

TACİZ ŞÜPHELİSİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı kahvehanede muhafaza altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Taciz şüphelisi şahsın hastanede tedavisi devam ederken, olay ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

TACİZ ŞÜPHELİSİNİN DARP EDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sokak üzerinde yaşanan taciz olayı sonrası taciz şüphelisinin darp edilmeden önce bir apartmanın önünden geçtiği ve darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taciz şüphelisinin sokak üzerinde yürüdüğü esnada bir kadın ve bir erkeğinde arkasından koştuğu görülüyor.

(Caner Sönmez - Davut Has - Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)