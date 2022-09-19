Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

19.09.2022 03:32
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Fırında, siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı - Son Dakika

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