Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Tartıştığı Arkadaşının Boğazını Kesti

Zeytinburnu'nda Tartıştığı Arkadaşının Boğazını Kesti

1 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda, yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti.

Zeytinburnu'nda Tartıştığı Arkadaşının Boğazını Kesti, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda, yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan kişi hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi yanında bulunan bıçakla tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını bıçaklayan kişi hızla buradan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yeri çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu adamaın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanığı bir kişi, "Biraz konuştular. Ondan sonra tartıştılar. O esnada bıçağını çıkardı. Bir kişiydi. Kaçıp gitti ama çok fena bıçaklandı" dedi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:16 Kaynak: DHA

Kazlıçeşme, Polis, 3. Sayfa
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