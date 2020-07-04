Zeytinburnu'nda tartıştığı kadın tarafından silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Zeytinburnu'nda tartıştığı kadın tarafından başından silahla vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta 1 Temmuz'da, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen ve tartıştığı Canan A. (33) tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Ali İhsan A. (50), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan bir gün sonra Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Canan A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesinde mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde Canan A'nın, Ali İhsan A'nın kendisini fuhşa zorladığını söylediği öğrenilmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüpheli kadının, Ali İhsan A'nın eski eşinin akrabası olduğu da belirlenmişti.