Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın yakalandı - Son Dakika

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Canan A.'nın, Ali İhsan A.'nın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi.

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