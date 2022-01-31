ZEYTİNBURNU'NDA TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU Cevizlibağ D100 Karayolu'nda trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen sürücü, araç kamerasına yansıdı.

Olay geçen cuma akşam saatlerinde Cevizlibağ D-100 Karayolu Topkapı istikametinde yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sonrası bir sürücü diğer sürücünün önüne geçerek geçmesini engellemeye başladı. Akan trafikte uzun süre tartıştığı kişinin geçmesine izin vermeyen sürücü araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiği tehlikeye sokan kişinin tartıştığı sürücüyü uzun süre taciz ettiği, ardından uzaklaştığı görüldü.