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Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

04.02.2022 23:30
Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrum katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Atölyedeki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Zeytinburnu, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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