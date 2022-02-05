Üye Girişi
ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

05.02.2022 12:14

ZEYTİNBURNU'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.

ZEYTİNBURNU'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü. 2 itfaiye eri ise müdahaleler sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yanan atölyede mallarının olduğunu söyleyen Ümit Yıldız, "Biz telefondan öğrenip geldik. Elektrikten çıktığını tahmin ediyorlar. Bizim de içeride mallarımız var. Tam olarak bilmiyoruz ama bankanın altındaki dükkanda bir patlama olmuş" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ
ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ
ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

YORUMLAR
500

Maltepe Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN; 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement