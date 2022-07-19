ZEYTİNBURNU'NDA TEKSTİL DÜKKANINDAN 200 BİN LİRALIK KUMAŞ ÇALINDI

ZEYTİNBURNU'nda tekstil dükkanına kepengi kırarak giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 200 bin liralık kumaş çaldı. Dükkan sahibi Bayram Uçar, Buradaki insanlar mağdur. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Bayramımızı zehir ettiler dedi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın birinci günü, 9 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde 5 kişi, tekstil dükkanının önüne minibüsle geldi. Kepenklerini kırarak dükkana giren şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 40 top kumaş çaldıktan sonra, geldikleri minibüsle kaçtı. Komşularının uyarısıyla hırsızlıktan haberdar olan dükkan sahibi Bayram Uçar, polise ihbarda bulundu. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAYRAMIMIZI ZEHİR ETTİLER

Bayramda Silivri'de olduğunu, dükkanına hırsız girdiğini duyunca geldiğini söyleyen Bayram Uçar, Kamera görüntülerine baktım, dükkanın kepenklerini kırmışlar. 40 top civarından kumaş çalmışlar. 10-15 dakika içerisinde her şey bitmiş. Bayram dolayısıyla kepenkleri tamir ettirecek kimseyi de bulamadık. Bizden sonra da birçok yere girmişler. Buradaki insanlar mağdur, bir çözüm bulmaları lazım. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Bayram nasıl geçti anlamadık. Tatilimizi bayramımızı zehir ettiler diye konuştu.