ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI

24.07.2022 10:32
ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI

ZEYTİNBURNU'nda kırılmaz cam taktırma bahanesiyle telefoncuya giren 3 kişi 7 bin lira değerinde telefon çaldı.

ZEYTİNBURNU'nda kırılmaz cam taktırma bahanesiyle telefoncuya giren 3 kişi 7 bin lira değerinde telefon çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde salı günü saat 15.30 sıralarında 3 kişi, telefonuna kırılmaz cam taktırmak için bir telefoncuya girdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişiden biri çalışana telefonunu verdi. Çalışan, telefona kırılmaz cam takarken, şüphelilerden diğeri vücuduyla telefoncunun önünü kapatarak oyalamaya çalıştı. O sırada şüphelilerden biri vitrindeki telefonu alarak cebine koydu. Daha sonra 3 şüpheli birlikte telefoncudan ayrıldı. Çalınan telefonun 7 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------(cep telefonu görüntüsü)-Telefoncudan görüntü-3 şüphelinin telefoncuda cam taktırması

-Şüphelilerden birinin telefonu çalması


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Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA TELEFON HIRSIZLIĞI - Son Dakika

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