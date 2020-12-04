Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı

04.12.2020 04:43

Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonunun yola devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonunun yola devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A'nın kullandığı 34 ZP 6136 plakalı hafriyat kamyonu, Topkapı alt geçidinde virajı alamayarak devrildi. Devrilen aracın sürücüsü hafif yaralanırken kamyondaki toprak yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü O.A'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatıp devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen araç yoldan kaldırılırken belediye ekipleri de dökülen toprağı iş makinasıyla başka bir kamyona yükledi.

Devrilen aracın ve dökülen toprağın kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı
Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı
Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı
Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı

Zeytinburnu, Topkapı, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi: 1yaralı - Son Dakika


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