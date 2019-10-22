Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

İlk müdahalesi burada yapılan ağır yaralı Kemal G. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içinde sıkışan yaralıyı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadı.

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