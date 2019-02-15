Zeytinburnu'nda Trafik Kazası

Zeytinburnu'nda otobüs ile aracın karıştığı kazada, bir kişi hafif yaralandı.

Zeytinburnu'nda otobüs ile aracın karıştığı kazada, bir kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nde Küçükçekmece-Eminönü seferini yapan 34 VD 9947 plakalı halk otobüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.





Kontrolden çıkan otobüs, aynı istikamette seyreden Deniz Madendere'nin kullandığı 34 TA 4482 plakalı araca çarptı.



Sürücü Madendere, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, caddede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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