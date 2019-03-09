Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Engin Babakuda'nın kullandığı 34 TEV 74 plakalı taksi, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BST 954 plakalı otomobille çarpıştı. Taksi, çarpışmanın etkisiyle yeşil alana savrulurken, diğer otomobil direğe çarparak durabildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, otomobildeki bir kadın da araçta sıkıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan kadın ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:44 Kaynak: AA

Menderes, Zeytinburnu, Güncel
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