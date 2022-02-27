ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI

27.02.2022 17:03

ZEYTİNBURNU'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç minibüse yandan çarpttı.

ZEYTİNBURNU'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç minibüse yandan çarpttı. Kaza sonucu minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 VD 8733 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Doğaç direksiyon hakimiyetini kaybederek, Şükrü Gökalp idaresindeki 34 M 1050 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından da yaralılardan birini hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI

YORUMLAR
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Kazlıçeşme, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI - Son Dakika


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