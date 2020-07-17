Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı

Zeytinburnu'nda bulunan bir trafoda çıkan yangında patlamalar yaşandı.

Zeytinburnu'nda bulunan bir trafoda çıkan yangında patlamalar yaşandı. İtfaiye kısa sürede yangına müdahale ederken mahallede elektrikler kesildi.

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Olay, Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Trafoda meydana gelen şiddetli patlamaları duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı. Trafodan çıkan dumanları vatandaşlar olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sokak üzerinde yangını izleyen onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Patlama sesleriyle dışarı çıktıklarını ifade eden mahalle sakini Ali Zengin, "Gördüğümüz zaman dumanlar vardı. Ardarda patlamalar geldikten sonra itfaiye ve ambulansı aradık. Şu anda bu çevrede elektrik yok" dedi.

"ŞU AN ELEKTRİĞİMİZ YOK"

Mahalle esnafı Cengiz Balcı, "İlk önce gürültülü patlamalar oldu. Daha sonra duman sarmaya başladı. Bir anda nefes almamıza zorlaştıracak şekilde duman çıkmaya başladı. İtfaiye de kısa sürede müdahalesini yaptı. Şu an elektriğimiz yok. Daha önceden de küçük çaplı patlamalar, elektrik kesintileri oluyordu. Zannedersem santral binası oluyor. Devamlı bir sıkıntılar oluyor" dedi.

(İHA)

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı - Son Dakika
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