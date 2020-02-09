Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanırken, 382 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanırken, 382 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma, satın alma veya kabul etme suçu ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının engellenmesine, şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Beştelsiz Mahallesi'nde oturan şüpheli K.D.'nin (44) adresinde yapılan aramalarda, 900 lira, 1 akıllı cep telefonu, 3 hassas terazi, 16 parça halinde satışa hazır 54,58 gram skunk, üç poşet içerisinde toplamda 327 gram skunk madde bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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