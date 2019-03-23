Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
4 dakika önce
Zeytinburnu'nda bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Zeytinburnu
'nda bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir eve baskın düzenledi. Dün akşam saatlerinde Yeşiltepe
Mahallesi'nde bulunan eve giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda satışa hazır çok sayıda skunk adı verilen uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ve 1 adet silah ele geçirdi. Evde bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişileri emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Ele geçirilen malzemlerin fotoğrafı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:43 Kaynak: DHA
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