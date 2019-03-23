Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti