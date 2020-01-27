ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

6 saat önce

Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin ele geçirildi.

ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA, System.String[]
Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripaşa Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polisler, adrese dün saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Nasırullah C. ve Ali M. yakalanarak gözaltına alınırken,  425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 100 Euro ve 205 lira ele geçirildi.

Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şampuan şişesinin içerisinde sakladıkları görülüyor.

Şüphelilerin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Evde yapılan arama

-Uyuşturucu maddelerin bulunması


- İstanbul
Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
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