Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

42 dakika önce

Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayhan Ş'nin uyuşturucu madde sattığı, bunları da Mustafa Y'nin evinde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kayhan Ş'nin iş yerine ve Mustafa Y'nin ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler Kayhan Ş. ve Mustafa Y. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, 8 kilo 15 gram uyuşturucu madde ile 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Zeytinburnu, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:59 Kaynak: AA
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