Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar ve 30,30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı, System.String[]

Zeytinburnu'nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar ve 30,30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, bin 800 lira sahte paraya da el konuldu.


Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki Beştelsiz ve Gökalp mahallelerinde bazı adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratını aldı. Tespit edilen iki ayrı adresi yakın takibe alan emniyet ekipleri, takibin ardından söz konusu adreslere baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda N.A. ve F.K. ile yabancı uyruklu N.S. adlı 3 kişiyi uyuşturucu hapları paketlerken suçüstü yakaladı. Baskın yapılan diğer adreste ise H.B. ve B.F. adlı biri kadın 2 şüpheli, kaçmaya çalıştıkları otomobille çöp konteyneri ve kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra durduruldu. Peşlerinden gelen polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar ve 30,30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Polis baskınını fark eden şüphelilerden birinin içinde uyuşturucu haplar bulunan naylon poşeti yan binanın çatısına attığı, evin penceresinden atılan poşeti polisin fark ederek el koyduğu öğrenildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]