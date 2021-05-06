Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı - Son Dakika

Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı

06.05.2021 13:36
Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" dediZeytinburnu Sümer Mahallesi'nden 5 katlı Hilal Apartmanı, saat 10.30 sıralarında çöktü.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" dedi

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden 5 katlı Hilal Apartmanı, saat 10.30 sıralarında çöktü. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Belediye Başkanı Arısoy, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Sümer Mahallemizde bir bina, bugün saat 10.32'de yıkıldı. İçeride oturan hemşerilerimizden aldığımız bilgiye göre, gece binada bir çatırtı meydana gelmesi üzerine, bina  geceden boşaltılmıştı. Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor" dedi.

"Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmakta" diyen Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o binaların yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı. Kısıtlama dolayısıyla pazar da yoktu. Bunu bütün hemşerilerimizin oturduğu binaların risk durumu ile ilgili bir vesile saymak lazım. Belediye olarak Valiliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytinburnu'ndaki yapıların güvenli hale getirilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


- İstanbul
Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı
Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı
Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı
Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı

Ali Yerlikaya, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı 'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu

Son Dakika Haberleri
15:35 Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada
15:23 Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi
15:00 Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
14:54 İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli
14:48 Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti
14:42 Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada         
15:35
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı         
15:17
FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı         
15:13
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 15:40:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement