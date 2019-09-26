Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti
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Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti

1 saat önce

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.

Zeytinburnu'nda vatandaşlar parklara akın etti, System.String[]

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.

Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların da belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi. Zeytinburnu'nda vatandaşların parklardaki bekleyişi sürüyor. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.

(İHA)

Zeytinburnu, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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