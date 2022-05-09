Zeytinburnu'nda vatandaşlara fesleğen dağıtıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda vatandaşlara fesleğen dağıtıldı

09.05.2022 16:53
Zeytinburnu'nda vatandaşlara fesleğen dağıtıldı

Zeytinburnu Belediyesi, bahar ayının müjdecisi olduğu gerekçesiyle ilçe sakinlerine fesleğen dağıttı.

Zeytinburnu Belediyesi, bahar ayının müjdecisi olduğu gerekçesiyle ilçe sakinlerine fesleğen dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bahar aylarının müjdecisi fesleğen "Hoş geldin Fesleğen Kokulu Bahar" sloganıyla 12 yıldır ilçede dağıtılıyor.

Bu sene de devam eden program kapsamında, sokakları tek tek dolaşarak vatandaşların hatırını soran Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, balkonlardan sarkan sepetleri de boş göndermedi.

Gökalp Mahallesi'nden başlayan fesleğen dağıtımına AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta ve başkan yardımcıları da eşlik etti.

Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçede her baharı fesleğenlerle karşıladıklarını belirterek, "Bahar Zeytinburnu için bir şenliktir, büyük bir kutlamadır. Yaklaşık 40 gün boyunca Zeytinburnu'nun bütün sokaklarını adım adım gezerek hemşehrilerimizle bir araya gelip onlara fesleğen takdim edeceğiz. Zeytinburnu'muz fesleğen kokacak." ifadelerini kullandı.

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Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda vatandaşlara fesleğen dağıtıldı - Son Dakika


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