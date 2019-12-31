ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi. 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikadaki son durum havadan görüntülendi.

Yangın Saat 04.00 sıralarında başlamış ve yangına Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın 4 saatte kontrol altına alınabilmişti. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi. Yangına müdahale sırasında iş makineleri de kullanılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Havdan görüntüler


- İstanbul
Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
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