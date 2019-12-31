Zeytinburnu'nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin yıkım çalışması başladı.

Zeytinburnu'nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı, System.String[]

Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin yıkım çalışması başladı. Ekipler iş makinesi yardımıyla kontrollü bir şekilde fabrikanın bazı yerlerini yıkarken, itfaiye ekipleri de içeride yanan yerlere müdahale ediyor.


Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir dokuma fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıkmıştı. 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından,fabrikada kontrollü yıkım işlemi başladı. Dış duvarları iş makinesi yardımıyla yıkılan fabrikanın içinde yanan yerlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İSTANBUL

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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