Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi

6 saat önce

Zeytinburnu'nda gece saat 04.00'te çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]

Zeytinburnu'nda gece saat 04.00'te çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle yıkılan fabrika havadan görüntülendi.


Yangın, saat 04.00'te Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında meydana gelmişti. 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınmıştı. Büyük çapta hasar gören fabrikada soğutma çalışmalarının ardından kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Olay yerine gelen çok sayıda iş makinesi fabrikanın yangından geriye kalan kısımlarını yıkmaya başladı. Devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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