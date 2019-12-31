Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi

13 saat önce

Zeytinburnu'nda gece saat 04.00'te çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]

Zeytinburnu'nda gece saat 04.00'te çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle yıkılan fabrika havadan görüntülendi.


Yangın, saat 04.00'te Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında meydana gelmişti. 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınmıştı. Büyük çapta hasar gören fabrikada soğutma çalışmalarının ardından kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Olay yerine gelen çok sayıda iş makinesi fabrikanın yangından geriye kalan kısımlarını yıkmaya başladı. Devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:24 Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Son Dakika Haber
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda yanan fabrikanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]