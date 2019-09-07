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Zeytinburnu'nda yangın

8 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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