Zeytinburnu'nda yangın
8 dakika önce
ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
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