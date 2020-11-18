Son dakika: Zeytinburnu'nda yangın nedeniyle Marmaray seferlerinde aksama - Son Dakika

Zeytinburnu 'nda Marmaray hattının geçtiği üst geçidin altında yangın çıkması nedeniyle seferlerde aksama oldu. Yangının söndürülüp, elektriğin verilmesiyle seferler normal seyrine döndü.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde Marmaray hattının geçtiği üst geçit altında saat 09.30 sıralarında çöpler bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istedi. İtfaiye ekiplerin yangına müdahalesi için Marmaray hattındaki elektrik kesildi. Elektrik kesintisinden dolayı seferler yaklaşık yarım saat durduruldu. Seferlerin durmasıyla Kazlıçeşme İstasyonu'nda yoğunluk oluştu. İtfaiye ekipleri yanan çöpleri söndürerek yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesiyle yarım saat duran Marmaray seferleri normale döndü.

- İstanbul