Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı

30.03.2022 14:03

Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı Elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle dumanla dolan binada mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın elektrik saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı

Elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle dumanla dolan binada mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın elektrik saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan kadın ile evde tek başına olan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Telsiz Mahallesi 85/6. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatleri yanmaya başladı. Yangından çıkan yoğun duman binanın üst katlarına kadar yükseldi. Binadan dışarı çıkamayan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinlerinden bir kadın, "Ben burada oturuyorum ama benim hastam olduğu için bu binada değildim. Elektrikten olduğunu söylüyorlar. Araştırma yapılacaktır. Bir tane çocuk çıkartmışlar ama daha apartmanın içinde insanlar var. Yukardan da indirdiler ama ikinci katta da hala insanlar var" dedi.

Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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