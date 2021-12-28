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Zeytinburnu'nda yangın paniği - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yangın paniği

28.12.2021 14:18

Zeytinburnu'nda yangın paniği Geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Zeytinburnu'nda yangın paniği

Geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Cebe Alibey Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde saat 12.30'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada içeride bulunan işçiler, dumanı fark ederek kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede büyürken, binadan yükselen dumanlar uzaktan bile görüldü. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin kaldığı bölümde hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Zeytinburnu'nda yangın paniği
Zeytinburnu'nda yangın paniği
Zeytinburnu'nda yangın paniği

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geri dönüşüm, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yangın paniği - Son Dakika


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